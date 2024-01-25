美智庫報告稱今年台灣海峽可能會有危機

CSIS“中國力量”項目主任、亞洲安全高級研究員林邦妮。（圖源：官網視頻截圖） 中評社香港1月25日電（記者 郭至君）隨著台灣民進黨候選人賴清德贏得了選舉，台海、兩岸多年來一觸即發的緊張局勢有可能更加導致衝突的風險。為瞭解當前的動態，日前，美國智庫CSIS“中國力量”項目與台灣國防與安全研究所（INDSR）合作，對來自美國和台灣的資深專家和前政府官員進行了調查，瞭解他們對2024年的預期以及未來中國大陸對台方針可能發生的變化的評估。調查涉及一系列問題，包括對中國大陸能力的評估、影響北京對台動武想法的因素、對美國及其盟國保衛台灣的信心，以及台灣大選和其他事態發展對兩岸關係發展軌跡的影響。為了理解這些問題並更好地瞭解中國大陸對台灣態度的主要趨勢，CSIS“中國力量”項目從2023年11月28日至2023年12月15日對52位美國主要專家和35位台灣主要專家進行了調查，兩方的受訪者都是政治領域的專家，且有代表來自美國和台灣的主要政黨。



從報告整體來看，美國和台灣的專家都不認為未來5年內大陸方面會武力攻打台灣，且台灣專家對美國是否干預兩岸關係信心不足，對美國盟友和夥伴保衛台灣的信心則更低。該報告由CSIS“中國力量”項目主任、亞洲安全高級研究員林邦妮發布。



報告主要得出結論如下：（注：需要解釋“隔離”、“封鎖”、“入侵”三大關鍵詞語的定義：“隔離”指非軍事行為者主導的執法行動，重點在於限制商業貨物進入台灣；“封鎖”指由解放軍主導的多域行動，嚴格限制台灣周邊商業貨物流動和軍事活動；“入侵”指大規模、多領域、高動能的兩棲登島戰役，強行奪取台灣本島。）

