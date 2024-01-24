﻿議員：堅決反對人權問題政治化

立法會“G19”強烈反對將人權問題政治化和公然干預香港司法獨立。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月24日電／據大公報報導：本港多名政界人士表示，全力支持代表團副團長、政府政務司司長陳國基在聯合國人權理事會上指出，自香港國安法及完善選舉制度實施後，香港在動亂中惶恐度日已成過去，社會治安及穩定得以回復，香港的人權、自由、法治和司法獨立繼續獲得保障，並廣受認同。



各地政府不容忍危害國安行為



立法會議員陳穎欣表示，英、美等國家試圖借反中亂港頭目黎智英案及“47人案”顛倒是非，妄圖繼續插手香港內部事務，繼續搞顔色革命，這已是“司馬昭之心”路人皆知！香港自回歸祖國以來，“一國兩制”成功實踐，港人享有的各項權利和自由都依法得到充分保障，這是舉世公認的，特別是香港國安法實施後，有效堵塞了香港在維護國家安全方面的漏洞，使香港社會回復理性、包容和安全，及時止暴制亂，杜絕黑暴對平民百姓的暴虐；在香港國安法的護航下，經濟展現出更大的活力，吸引更多企業來港發展；也為市民提供了更多發展空間，不斷增強市民的獲得感、幸福感和安全感，可見香港國安法也是“由治及興”的保障。



立法會議員郭玲麗強調，維護國家安全，天經地義，各地政府都不會容忍任何從事危害國家安全的行為，一些滿口維護人權的國家亦經常標榜維護國家安全，訂立嚴苛的法例，更泛化國家安全概念，以政治化貿易問題，因此，對於有國家要求香港特區政府廢除香港國安法，絕對不能接受，我們敦促有關國家，停止詆毀及攻擊香港國安法。



立法會議員林琳認為，陳國基向國際社會全面客觀闡述香港特區的人權實況，有力駁斥國際反華亂港勢力對香港人權的抹黑污蔑之詞，她呼籲社會各界要積極共同發聲，以正視聽。



立法會“G19”表示，自香港國安法及完善選舉制度實施後，香港在動亂中惶恐度日已成過去，社會治安及穩定得以回復，香港的人權、自由、法治和司法獨立繼續獲得保障，並廣受認同。對於會上有少數歐美國家代表對香港人權問題說三道四，以及有個別人士於會前要求特區政府釋放一名正在法庭受審的國安法疑犯，G19強烈反對將人權問題政治化和公然干預香港司法獨立，並對有關言行予以譴責。

