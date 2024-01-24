歌劇《義勇軍進行曲》講述國歌是怎樣誕生的

中評社北京1月24日電／據光明日報報導，作者：韓可勝（作家、評論家，上海市寫作學會常務副會長）



作曲、編劇、導演、指揮、舞美、表演……任何一個環節的薄弱，都無法誕生出藝術精品。上海歌劇院和上海市徐匯區文旅局聯合出品的歌劇《義勇軍進行曲》，可以說在每個環節上都精益求精，創造了海派民族歌劇的新高度。正如編劇游暐之所說，該劇將當年勇立潮頭的中華好兒女鮮活地重現於舞台，不僅展現了一個戲劇化的故事，更是記錄了一段波瀾壯闊的真實歷史。



1935年5月3日，在位於今天上海市徐匯區的百代小樓錄音棚，由黨的左翼電影小組直接領導的上海電通影片公司拍攝的影片《風雲兒女》進行了主題歌《義勇軍進行曲》的首次錄音。同年5月24日，抗戰影片《風雲兒女》在金城大戲院上演，主題歌《義勇軍進行曲》迅速傳遍大江南北。1949年9月27日，《義勇軍進行曲》被定為代國歌，於10月1日在開國大典上奏響。2004年3月14日，十屆全國人大二次會議通過憲法修正案，規定中華人民共和國國歌是《義勇軍進行曲》。從《義勇軍進行曲》到中華人民共和國國歌，一首歌曲歷經歲月洗禮，依然高遏行雲，其中飽含的中華兒女在民族危亡時刻頑強不屈、奮勇抗爭的愛國主義精神始終撼人心魄。



雖然上海歌劇院此前也創作過《國之當歌》《田漢》等以國歌為題材的作品，但當代中國舞台以“義勇軍進行曲”為標題的作品這還是第一部。這部作品匯聚了國內頂尖的作曲、編劇、指揮、導演、演員、舞美設計、燈光設計、服化設計、多媒體設計等力量，在重大題材創作上創造了新的藝術高度。通過作品，我們可以感受到創作者們超強的藝術駕馭能力。

