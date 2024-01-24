中評社北京1月24日電／據光明日報報導，作者：李 慧（湖南師範大學音樂學院博士研究生）、王宏偉（天津音樂學院院長、博士生導師）



近年來，流行音樂中漸漸發展出一種嶄新的音樂風格，即中國風音樂。其突出特點是：填寫具有古典文化內涵的歌詞，結合新派編曲，講求聲腔唱法與舞台演繹，以實現兼具歷史懷舊和時代精神的歌曲風格。有業界人士將中國風音樂的特徵凝練為“三古三新”，即古辭賦、古文化、古旋律和新唱法、新編曲、新概念。由此可見，中國風音樂幾乎涵蓋了表演藝術創作所涉及的各個方面，衹有歌詞、編曲、唱法、演繹等各個音樂元素和諧交融，才能生成一首優質的中國風歌曲。在眾多音樂人的通力合作下，中國風音樂蔚然成風，成為非常重要的一種歌曲風格。



實現古典文化與時代審美的有效溝通



在中國風音樂的眾多特質中，吸納中華古典文化表現得尤為突出。中國風音樂的歌詞、編曲、唱法、演繹，往往會出現大量的中華古典文化符號，通過建構、解構、重構等不同的藝術手法實現古典文化與時代審美的有效溝通。中國風音樂從古典文化中汲取養分，抒發當下人們的情感需求，實現古與今相互契合、彼此共振，使經典與傳統得以賡續與承繼。



在歌詞創作上，中國風音樂較常用的手法包括對詩詞、典故的化用，連綴使用具有豐富內涵的意象，以及謳歌文化符號表征的精神等。化用詩詞、典故可使歌詞古色古香，具有一種悠遠深厚的韵致。如《爺爺泡的茶》歌詞圍繞茶聖陸羽的制茶工藝、高潔品行，以及源遠流長的品茶文化展開敘述。意象、意境、意蘊是構成古典詩詞的內在情理結構，三者的融匯互動，可有效增強歌詞的情感張力。在《斷橋殘雪》歌詞中密集出現老舟、遠山、芭蕉、寒梅、春燕等各類意象，強化了對羈旅遊子思鄉之情的書寫。在長久的歷史積澱中，形成了很多代表中華文化的符號，如茶葉、瓷器、書法、刺綉、功夫、中醫藥等，這些符號也成為中國風歌曲中的常用意象，《中國話》《皮影戲》《蜀綉》《清明上河圖》等便屬於這個類型。

