詐騙案急增　銀行推實時監察系統

近年接獲的詐騙舉報個案（大公報） 中評社香港1月24日電／全球各地近年錄得的金融罪行（尤其數碼詐騙）及相關洗錢活動大幅飈升，香港作為主要的國際金融中心，也面對相同挑戰。香港警務處的統計資料顯示，2023年頭10個月接獲的舉報詐騙個案進一步增至33923宗，按年上升52.1%，估計損失約72億港元。金管局在2023年也收到超過1200宗相關投訴，較2022全年（555宗）大幅上升近1.2倍。



大公報報導，金管局總裁餘偉文表示，金管局一直與警務處及銀行業通力合作，推動多項措施以加快各方的情報交換，務求更迅速打擊金融罪行，包括組成情報交換平台“反訛騙及洗黑錢情報工作組、銀行與反詐騙協調中心合作的“24／7止付機制”。去年9月，28間零售銀行推出實時詐騙監察系統，加強識別可疑支付交易及向潛在受害人發出警示。去年11月，在金管局及銀行界支持下成立“反詐騙聯合情報中心”，匯集銀行職員與警務人員。



餘偉文續說，兩項於2017年推出的項目，包括情報工作組及“24／7止付機制”，由成立至去年10月為止，被限制或沒收的犯罪得益及成功阻截的款項分別達到近11億港元及123億港元，反映公私營合作取得成果。