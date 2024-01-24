富權：陳耀祥見勢借約遁，黃國昌發難自刮臉

中評社香港1月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：陳耀祥見勢借約遁，黃國昌發難自刮臉。以下為文章內容。



台灣當局“國家通訊傳播委員會”（NCC）昨日舉辦餐敘，主委陳耀祥在受訪時透露，其任期只到七月三十一日，自己借調到“NCC”已經八年期滿，依台北大學規定，任期結束後他將回歸校園，不會續任。



也是“湊巧”，就在此前一日，台北“高等行政法院”地方行政訴訟庭對“浙江台商案”逆轉判決“中天”勝訴，撤銷裁罰處分，可上訴。該案的案情是，“中天”電視四年前直播節目接受浙江台商父親來電，敘述兒子從大陸返台後的醫療資訊，“NCC”認為“中天”以不完整偏頗資訊誤導民眾，違反《衛星廣播電視法》裁罰四十萬元。“中天”提行政訴訟抗罰，一審敗訴，判決被台北“高等行政法院”二審廢棄發回更審，“北高行”地方行政訴訟庭前日逆轉判決“中天”勝訴，撤銷裁罰處分，可上訴。此也是“NCC”在“中天案”中第十次敗訴。



而在此前，圍繞著“NCC”起訴“中天”電視的系列案件，“NCC”已經連續吞下九個“敗果”，分別是民進黨造勢“大家麥離開”（一審勝，更一審上訴審勝）、“鳳凰雲”案（二審勝，更一審勝，更一審上述審勝）、大政治大爆卦討論農漁產滯銷案（一審勝）、小“韓粉”嗆扁為何罵韓國瑜案（二審勝）、質疑“卡救命錢養蚊滅韓案（一審勝）、質疑蔡救印越登革熱年逾八百萬元案（一審勝）、校園霸凌女學生案（二審勝，更一審勝）、KTV霸凌案（一審勝）、“中天”新聞換照案（勝）。



在上述十案中，最轟動的當然是“中天”新聞換照案。二零二零年十一月，“中天”新聞台申請換照，“CNN”指控“中天”新聞台多次違規、內控機制失靈，以及持有人蔡衍明嚴重介入新聞製作等，七位委員一致決定駁回申請、不予換照。導致“中天”新聞台被迫於二零二零年十二月十二日停播，成為台灣地區自二零零六年（“NCC”成立）後再有電視新聞台遭停播。此案引發全社會轟動及國際新聞界高度關注，認為是民進黨當局打壓新聞自由及言論自由的惡果。二零二三年五月十日，“中天”電視對此提起訴訟，台北“高等行政法院”宣判一審結果，“中天”電視勝訴，撤銷“NCC”不予換照之處分並發回更審，全案可上訴。這對“NCC”來說，是致命的打擊。



但在當時，民進黨在“立法院”內擁有多數議席，雖然國民黨和民眾黨的“立委”曾多次指令陳耀祥到“立法院”備詢，但在民進黨黨團的“保駕護航”下，都能驚險脫身，因而陳耀祥是“有恃無恐”，繼續借助“NCC”的“獨立機關”特權，對藍媒進行打壓，並有意對親民進黨的媒體如“三立”電視和“鏡電視”等“放水”。



而且，當媒體報導北檢已將“NCC”主委陳耀祥列為《貪污治罪條例》、瀆職罪被告後，陳耀祥在受訪時仍然態度強硬，不僅表示詫異遺憾“我無法接受”，還針對媒體指他踩到“護航特定媒體紅線”之說，強調“護航”是一般的名稱用語，在法律上沒所謂“護航”議題。陳耀祥還說，“我當然沒有請辭問題”。

