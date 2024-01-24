增強資本市場內在穩定性　著力穩信心

中評社北京1月24日電／據新華社報導，22日召開的國務院常務會議聽取了資本市場運行情況及工作考慮的匯報。這是新一屆政府成立以來首次專門研究資本市場運行問題，釋放出鮮明政策信號。



會議強調，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。



“我們將更加注重投融資動態平衡，統籌一二級市場協調發展，同時推動資本市場投資端改革行動方案盡快落地，著力拓展行業機構逆周期布局，健全社保基金、保險資金、年金基金等投資運作制度，大力培育長期穩定投資力量。”證監會市場一司司長張望軍說。



他表示，證監會將緊緊圍繞提高可投性這個目標，完善上市公司質量評價標準，健全分類監管、扶優限劣的機制安排，引導上市公司通過回購注銷、加大分紅力度等方式更好回報投資者。



中泰證券首席經濟學家李迅雷指出，目前我國資本市場中長期資金占比仍然較低，未能形成大規模的資金入市。應適當出台鼓勵中長期資金入市的優惠政策，同時建立對中長期資金的保障機制，從而激發中長期資金入市的積極性和主動性。



會議強調，要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。



在中金公司首席經濟學家彭文生看來，本次國常會釋放的政策信號抓住了促進資本市場平穩健康發展的關鍵所在。



“國常會明確回應了近期市場討論較多的投融資動態平衡、提升上市公司質量和投資價值等資本市場基礎制度完善的事宜，充分體現對於資本市場發展與投資者關切的高度重視。”彭文生說。

