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緬甸實皆省武裝襲擊事件致6人死亡
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2024-01-24 11:00:25
中評社北京1月24日電／據新華社援引據加拿大廣播公司當地時間1月23日報導，加拿大將向烏克蘭再提供價值3500萬加元的軍事援助。
加拿大國防部長比爾·布萊爾在通過視頻參加烏克蘭防務問題國際聯絡小組會議時表示，加拿大將提供10艘可用於搜救、運輸、監視和偵察的多功能船，價值約2000萬加元。加拿大還將支付價值1500萬加元的飛行員培訓費用，培訓烏克蘭飛行員駕駛F－16戰鬥機。
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