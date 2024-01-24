《大道十年》：美好生活從藍圖變實景

中評社北京1月24日電／據光明日報報導，作者：史哲宇（北京師範大學藝術與傳媒學院講師）



近期上映的紀錄電影《大道十年》圍繞基礎設施建設、經貿互聯、科技創新、文化交流、綠色生態發展等方面展開，講述發生在世界各地的中外交流故事，展現共建“一帶一路”十年來取得的非凡成就，以及各國人民友好協作、共同探索美好未來的心路歷程。



《大道十年》的創作者積極主動適應媒介環境、受眾群體和國際傳播的變化，跳出以往同類作品喜歡使用宏大敘事的慣性思維，採用微觀敘事手法，聚焦共建“一帶一路”國家中的個體人物、具體案例，用以小見大的方式讓敘事靈動起來，呈現鮮活起來。我們在影片中看到了細節豐滿的人物故事、情感豐沛的紀實影像。影片從一名塞爾維亞年輕基因研究者的視角切入，講述中歐科技合作的案例；從一名埃及年輕人在福建泉州創業的經歷出發，展開兩千多年間帆檣千里、綿延不絕的“海上絲綢之路”圖卷……該紀錄電影以普通人的視角觀察共建“一帶一路”倡議如何在十年時間裡從藍圖變為實景的過程，讓共建“一帶一路”倡議中蘊含的思想理念和價值追求傳播得精準到位、深入人心。



在6個多月的拍攝過程中，主創團隊足跡遍布亞洲、歐洲、南美洲、非洲的20多個國家，拍攝內容涵蓋了印度尼西亞雅萬高鐵、希臘比雷埃夫斯港、中老鐵路、巴西美麗山特高壓輸電項目、中歐班列等“一帶一路”重點項目。創作者用一個個富有人情味的人物故事把對這些項目以及共建“一帶一路”的介紹和闡釋串聯起來。比如，中老鐵路是共建“一帶一路”的標誌性合作案例，它提供了高效、便捷的陸路貿易通道，提升了跨境貿易的質量和效率，促進雙邊貿易的高速增長，充分體現了互利共贏的理念。在表現這一主題時，創作者沒有直接講述中老鐵路的修建過程，而是將故事主人公選定為生活在偏遠鄉村的一個老撾女孩，通過她的經歷，把中老鐵路修建貫通在當地引發的一系列翻天覆地的變化表現出來。以個體的圓夢故事，映射共建“一帶一路”國家之間的交流互動，讓宏大的主題落到了實處。

