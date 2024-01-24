“一國兩制”是香港繁榮穩定基石

特區政府政務司司長陳國基（左二）擔任中國代表團副團長，在聯合國人權理事會會議上發言。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月24日電／據大公報報導，香港特區政府政務司司長陳國基昨日在瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會普遍定期審議工作組會議時表示，隨著香港國安法貫徹落實和選舉制度經過完善，在動亂中惶恐度日已成過去，社會治安穩定得以回復，香港重回正軌。



陳國基指出，自香港特區1997年成立以來，“一國兩制”方針一直是香港長期繁榮穩定的重要基石，此成功國策確保香港維持獨特優勢，符合國家根本利益。＼大公報記者 龔學鳴



陳國基擔任中國代表團副團長，聯同香港特區政府官員以中國代表團成員身份出席會議。陳國基積極回應各方有關香港特區人權狀況的意見和建議，同時嚴正駁斥少數國家的無理失實言論。



香港國安法落實後 社會重回正軌



陳國基表示，隨著香港國安法貫徹落實和選舉制度經過完善，在動亂中惶恐度日已成過去，社會治安穩定得以回復，香港重回正軌。在國家憲法、基本法及國際公約適用於香港有關規定的保證下，香港市民可以繼續享有合法權利和自由。他強調，法治是香港賴以成功的基石和核心價值。香港在基本法保障下實施普通法制度，司法權亦獨立行使，香港司法機構廣受國際認同。香港既是高度市場化、開放和國際化的經濟體，亦堅守法治，集作為國際都會成功元素於一身。



陳國基還表示，特區政府竭誠為廣大市民建設香港成為更美好的城市。通過在房屋、兒童和青年發展、醫療、經濟發展等不同範疇推行針對性政策，致力促進社會關愛共融、經濟蓬勃發展。憑借國家堅實支持和“一國兩制”此獨特安排，香港作為世上唯一兼享全球優勢和中國優勢的城市，將繼續繁榮發展。



中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團特命全權大使陳旭率領代表團參加會議。他在會上表示，中國堅持以尊重和保障人權作為治國理政的重要工作，走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，推動人權事業取得歷史性成就。我們堅持以人民為中心，努力讓老百姓過更好的日子。



陳旭：中國把人民對美好生活向往作奮鬥目標

