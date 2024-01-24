日本新幹線斷電停運　4列車滯留軌道

一輛新幹線列車23日因停電滯留在軌道上。（圖片來源：大公網） 中評社北京1月24日電／據大公報報導，綜合共同社、韓聯社報導：23日上午，日本東北部新幹線電力設備發生故障，架線垂落，導致斷電，東日本鐵路公司（JR東日本）被迫暫停多個線路的列車運行。事故現場傳出爆炸聲，4輛列車一度滯留在軌道上。數百名乘客步行到軌道旁，並通過緊急樓梯疏散至地面。據日媒報導，2名維修工人觸電送醫。



JR東日本稱，23日上午10點左右，東北新幹線“上野─小山”段、上越與北陸新幹線“上野─熊穀”段發生停電。在上野和大宮之間，一度有上下行4輛列車滯留。其中3輛列車移動至最近的上野站，讓乘客下車。剩下的“光輝504號”讓359名乘客下車到軌道旁，並通過緊急樓梯疏散到地面。車內乘客回憶，列車原本駛往東京站，但在經過大宮站不久後突然傳出巨響，之後列車停止運行，車廂內電燈熄滅，車窗玻璃出現網狀裂痕。JR東日本稱，“光輝504號”停在了架線垂落的地點。



受停電影響，東北新幹線、上越與北陸新幹線部分列車停運。JR東日本表示，目前停電情況已解決，但恢復運行需要一定的時間，預計24日早上開始恢復正常運行，但根據維修進度有延遲的可能。



韓國近日遭遇寒潮，多地迎來強降雪天氣，23日至少122架次航班被取消。23日至25日，韓國多地晨間氣溫將降至零下10℃以下。



（來源：大公報）