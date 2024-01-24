黃國昌讚韓　“立院”龍頭選舉藍白合有譜？

民眾黨不分區“立委”當選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月24日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新屆期2月1日開議，並將選出正副院長，面對中國國民黨準“立委”韓國瑜發文具體支持“國會”改革修法，台灣民眾黨準“立委”黃國昌24日稱讚道，這就是未來“立法院”正向運作非常好的範例，我們對韓的肯定回應非常歡迎，接下來就看民進黨。目前為止我們還搞不清楚民進黨對“國會”改革的態度為何。



媒體追問，傳出民眾黨8席“立委”可能“立法院長”投民進黨的游錫堃、副院長投國民黨的江啟臣？民眾黨準“立委”黃珊珊則再度強調，我們還沒開黨團會議，不知道是哪傳出來的消息，大家不要以訛傳訛。民眾黨會有自己的主體性，不需要分化、挑撥，26日會開黨團會議，內部會有共識決，也會“團進團出”。



“立法院”總席次113席，13日出爐的“立委”選舉結果，國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。至於“立法院長”支持誰，民眾黨“立法院”黨團日前提出“國會”改革”4項訴求，要求藍綠有志角逐者承諾，而民眾黨團將在26日舉行黨團會議討論。



韓國瑜24日上午在臉書PO文表示，建立“國會”聽證、主張“國會”調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用、正副院長選舉記名投票等“國會”改革的建言，都非常有道理，他鼓勵也樂見委員踴躍提案，我們樂於支持，共同合作修法，再造完善的“國會”，落實公平正義。

