我國科研團隊研發出新型綠色速溶融雪劑

中評社北京1月24日電／據科技日報報導，1月23日，長沙理工大學教授賈傳坤團隊透露，團隊近期研發出了一款可快速融雪且無污染的新型融雪劑，有望進一步加速“破冰”，降低冰雪氣候下的交通風險。



冰雪道路一直是公路交通安全的難題之一。為保障正常交通出行，人們須及時採取措施清理路面冰雪。



融雪劑是一種可快速溶解冰雪的化學物質，是解決冬季降雪時城市道路交通問題的主要手段。根據我國融雪劑標準，融雪劑可分為氯化物類和非氯化物類。目前，我國主要使用氯化鈉融雪劑進行公路除雪，但這類融雪劑易腐蝕金屬材料，同時對環境有一定污染。



賈傳坤團隊著力尋求更環保和經濟的解決方案，開發新型環保、經濟的融雪劑。團隊通過尋找降低結冰凝固點的方式，研發出了新型液體融雪劑。相較於傳統融雪劑，其融雪效率更高的同時，還實現了綠色無污染的環保目標。



據實驗測試，在零度左右條件下，將冰塊倒入新型融雪劑中，僅5分鐘即可融化，而傳統融雪劑則需花費數小時。此外，在零下25攝氏度的恒溫條件下，傳統融雪劑3小時左右就產生了易結冰的現象，而新型融雪劑則可保持6個月以上不結冰的狀態。這意味著，新型融雪劑能在短時間內迅速將道路上的冰層溶解，有效恢復道路的通行能力。



“新型融雪劑可將結冰的凝固點大幅降低，所以能實現更為快速的除冰雪。同時，液體融雪劑更容易與冰雪融合，進一步加快冰雪融化速度。”賈傳坤說。目前，團隊正在申請專利中，並已在進行小試。



（來源：科技日報）