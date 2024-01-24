馬斯克稱：我是猶太人，多元化本質上反猶

中評社北京1月24日電／據觀察者網報導，最近，美國特斯拉、SpaceX和推特公司老板馬斯克深陷“反猶”風波，推特也在一夜之間痛失多家廣告商。為自證“清白”、平息猶太人怒火，馬斯克在巴以衝突期間到訪以色列，且多次公開道歉，堅稱自己對猶太人沒有任何敵意。



當地時間1月22日，馬斯克訪問波蘭奧斯維辛集中營舊址。美媒《紐約時報》稱，在那裡，馬斯克把自己的“懺悔之旅”提升到了新高度：他宣布自己是“猶太人”，同時將多元化定義為“反猶主義”。



據《紐約時報》和美國政治新聞網“Politico”報導，22日，馬斯克帶著自己3歲的兒子，在歐洲猶太人協會主席等人的陪同下，參觀了位於波蘭南部的奧斯維辛集中營的舊址，敬獻了花圈。參觀結束後，馬斯克依照猶太儀式，點燃了一支蠟燭。



在當日晚些時候舉行的會議上，馬斯克再次作出檢討，稱自己此前對反猶主義的危險性缺乏認知，“有點天真”，因為他“沒有在身邊看到反猶主義”。



“我三分之二的朋友是猶太人，我的猶太朋友是非猶太朋友的兩倍，”馬斯克稱，“所以我有時會疑惑，‘我是猶太人嗎’？我是猶太人，我渴望成為猶太人（I＇m Jewish， aspirational Jewish）”。



在與美國右翼評論員本·夏皮羅（Ben Shapiro）對話時，馬斯克談到了多元化議題。他說：“當然，多樣性、公平和包容聽起來都是好話，但其本質是基於種族、性別、性取向的歧視，與優秀品質相悖。因此，我認為這從根本上來說是反猶太主義的。”



馬斯克還說，看到美國精英大學的抗議者高呼“反對以色列”的口號、表示對哈馬斯的支持時，“我大吃一驚”，“在精英校園裡，你應該開明，而不是支持仇恨”。Politico稱，馬斯克此處指的是哈佛大學、賓夕法尼亞大學、麻省理工大學等美國頂尖高校的“挺巴”遊行。



會上，馬斯克反復為正深陷“反猶”指控的推特辯護，稱即使有爭議，言論自由也必須受到保護。他還援引數據稱，推特在所有社交媒體平台中“反猶程度最低”。但他沒有提供數據來源。



當前，馬斯克正被指責“涉嫌反猶”而遭受西方社會口誅筆伐，推特也在一夜之間痛失多家廣告投放商。



據美媒此前報導，去年11月，馬斯克贊同了一名推特用戶的觀點，即猶太社區“一直在推行針對白人的‘辯證仇恨’（dialectical hatred）”，並“支持少數民族群體湧入”西方。他還指責猶太人民權組織“反誹謗聯盟”（ADL）“不公正地”攻擊大多數西方國家，並控訴ADL助長了種族主義。



馬斯克的表態隨即引發爭議，CNN等多家媒體和猶太社區指控馬斯克附和“反猶太主義陰謀論”，白宮也出面指責馬斯克，稱他散布了“可怕的反猶太主義謊言”。不久後，IBM、美國付費電視服務商“康卡斯特”和其他多家企業暫停了在推特的廣告投放。



隨著輿論發酵，馬斯克出面道歉，稱這是他發布的“最糟糕的帖子”，其中包括許多“愚蠢的信息”。自那以後，他一直在努力平息抗議，阻止廣告商的流失。11月底，他訪問以色列，在見過以色列領導人後表態稱，以色列別無選擇，只能“摧毀哈馬斯”。