盧秀燕主持新春揮毫賀年　AIT官員參與

台中市長盧秀燕主持“迎新揮毫贈春聯”活動，帶領市府局處首長及外賓揮毫題字，向市民朋友提前賀年。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月24日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天在市政府主持“迎新揮毫贈春聯”活動，帶領市府局處首長及外賓揮毫題字，提前向市民賀年。特別的是，今年首度有美國在台協會（AIT）官員出席，而盧秀燕被視為藍營明日之星，AIT派員現身台中市府新春賀年活動，格外引人聯想。



盧秀燕表示，台中市政府近年與AIT的互動不錯，雙方保持友善關係，因此今年活動特別邀請美國友人一同參加，體驗華人春節氣氛。



台中市政府秘書處24日上午在市府大廳舉辦“迎新揮毫贈春聯”活動，盧秀燕親自主持並公布今年市府發贈的“福運昌龍”及“龍賺大錢”兩款春聯，還有創意龍年小紅包，裡頭包有新台幣10元硬幣，送給市民朋友過好年，現場吸引大批民眾排隊領取，活動中並安排多位書法老師現場揮毫，替民眾手寫春聯，瀰漫濃厚的年節氣氛。



盧秀燕並帶領市府團隊主管及外賓一同執筆寫下“幸福台中龍行大運”，向市民拜早年，值得注意的是，今年活動中出現許多西方面孔，由AIT區域及華語研究學校校長Carolyn Clark帶領學員與會，並體驗揮毫書寫，這是盧秀燕上任來首度有AIT官員出席市府的新春揮毫活動，引起關注。



去年台中市府的新春揮毫活動有台中美國商會人士出席，今年又出現AIT官員，不免引發政治聯想，據瞭解，今年AIT派員參加，是先前AIT處長孫曉雅到市府拜會時，盧秀燕主動邀約，孫曉雅本來有意親自出席，但因為時間不允許，所以派與文化交流相關的AIT區域及華語研究學校代表出席。