﻿加拿大住房緊缺　擬削35%留學生名額

加拿大擬大幅削減留學生名額。圖為學生去年11月在魁北克主教大學圖書館學習。（圖片來源：法新社） 中評社北京1月24日電／據大公報報導，綜合彭博社、BBC、CBC報導：加拿大總理特魯多民調支持率持續下跌，民眾批評他未能解決住房短缺等問題。特魯多政府將住房短缺、租金上漲歸咎於新移民和留學生增加，並於22日宣布將限制留學生人數，今年預計只會發放36.4萬份本科學生簽證，較去年大減35%。留學生學費是加拿大高校的重要收入來源，一些大學對新政策的潛在影響表示擔憂。專家批評特魯多政府避重就輕，並指出加拿大人買不起房的主要原因包括高利率、高通脹、房屋建設速度慢等，限制留學生並不能解決問題。



加拿大移民部長米勒22日宣布，加拿大將在今明兩年限制留學生數量。新的限制措施針對修讀本科課程或文憑的學生，不會影響申請延期學生簽證的學生。米勒介紹說，今年預計只會發放36.4萬份本科學生簽證，較去年大減35%；2025年的簽證限額則將於今年底進行評估後決定。



米勒還表示，今年9月起，加拿大政府將停止向以公私合作模式運作的留學生項目畢業生發放工作簽證。這種項目通常由公立大學和私營機構合作推出，吸引大批外國學生。此外，加拿大政府將收緊對留學生配偶的工作簽證政策，規定衹有碩士生和博士生的配偶有資格申請開放工作簽證（OWP）。BBC稱，新政策標誌著加拿大移民政策的“重大轉向”，該國此前長期依靠引入移民填補勞動力缺口及緩解老齡化問題。



加拿大房租猛漲22%



米勒聲稱，新政策並非針對留學生個人，而是為了確保未來的學生獲得“高質量教育”。他批評部分私立院校利用留學生，大幅增加錄取人數並向他們收取高昂學費，卻未能提供充足教學資源和對學生的支持。但BBC指出，特魯多政府公布新政策的背景是加拿大住房短缺、租金和房價上漲問題日益嚴重。住房危機沉重打擊特魯多民望，本月公布的最新民調顯示，其支持率僅為32%。



租房網站rentals.ca本月公布的最新調查數據顯示，過去兩年，加拿大所有房屋類型的平均月租金激增22%，去年12月創下2178加元（約1.3萬港元）的最高紀錄。加拿大房價亦居高不下。加拿大抵押和住房公司估計，到2030年，該國需要再增加350萬套住房，才能讓民眾買得起房。去年，在加拿大求學的外國學生超過100萬人，創下新高。特魯多政府稱，留學生推高住房需求，導致房租上漲。特魯多的前經濟顧問莫法特稱，新政策是“我們直接應對住房危機的最重大舉措”。他認為，加拿大租房市場的壓力很快將得到緩解。

