網評：有多少人瞭解身邊的應急避難所？

中評社北京1月24日電／來源：北京日報 作者：範榮

統籌布局推廣“安全應急小屋”、探索“平急兩用”多元設施轉換……市兩會上，代表委員就如何提高城市韌性積極建言獻策。



所謂安全應急小屋，通俗理解就是應急避難場所。稍加留心不難發現，它們就在我們身邊。比如，學校、郊野公園以及消防警務站等，一般都有應急避難標誌。這些設施日常“平平無奇”，但大多儲備有一定量的食品、物資、小型應急通信設施等，一旦遇上緊急災害，便可迅速化身避難救援的“安全島”。去年“23·7”極端強降雨發生後，房山、門頭溝兩地建起了一批安全應急小屋，屋內裝有發電機、淨水設施、衛星通訊設備等，可實現村落“電不斷、水不停、通信暢”，有力保障救援順暢進行，大幅縮短應急救災的響應時長。



作為“平急兩用”模式的典範，安全應急小屋助力提升城市韌性，值得推廣。尤其這些年，極端天氣頻頻鬧災，也讓大家愈發深刻認識到這份安全感和確定性的重要。目前，包括北京在內的許多城市，都已將韌性理念寫入政府工作報告，融入到城市建設的方方面面。具體來看，“韌性城市”牽涉面廣，並無固定模板，需要因地制宜，但盤點各地舉措，在硬件層面完善應急避難設施建設，加固城市抵禦災害的第一道防線，都被不約而同提及。說起來，這項工作很多時候也屬於“隱功”，在城市如常運轉時往往被忽略，但做沒做、做得好不好，一旦遇到極端情況，便會完全暴露出來。



“寧可備而不用，不可用時無備。”增強城市韌性沒有完成時，衹有進行時。建立健全“平急兩用”資源常態化儲備，除了相關部門要牽頭行動，也呼喚多方力量積極投入。有人大代表提出，整合資源讓社區成為韌性單元，頗具啟示意義。社區和村莊既是社會管理的基本單元，也是城市綜合防災的前沿陣地。依托於這種治理格局，整合各類防災空間資源，該更新更新，該儲備儲備，將韌性措施與基層力量結合起來，總能碰撞出智慧火花。在這個過程中，提高公眾的避險意識和能力、加強城市應對突發事件應急演練等，亦是提升城市韌性的有效途徑。



推廣應急安全小屋，是韌性城市建設的一個小切口。以此為契機，更多因地制宜、積極探索，我們生活的家園在未知風險面前才更有“免疫力”。