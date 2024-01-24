智能產品和服務走進千家萬戶

中評社北京1月24日電／據人民日報報導，消費是我國經濟增長的主引擎。中央經濟工作會議提出，“培育壯大新型消費”。



掃地機器人、智能音箱、全屋智能家居……如今，越來越多智能產品和服務走進千家萬戶，為百姓生活增光添彩。當前，智能消費領域有哪些新亮點？如何推動更多“智能＋”產品走進人們的日常生活？記者進行了採訪。



智能消費生態更加貼合百姓需求，發展空間廣闊



自助點餐、掃碼支付後，全自動智能熟面機開始啟動：面粉和水科學配比，揉搓、醒面等環節自動完成，鮮面條隨即進入煮熟、配料等環節。“紅燒牛肉面製作完成，請您取餐。”隨著機器發出語音提示，不足3分鐘工夫，一碗熱騰騰的面條便由機械臂遞了過來。



這是河南許昌市高鐵東站候車廳“智慧未來面館”裡的消費場景，這一科技感滿滿的面館已在候車廳營業近3年，吸引不少顧客前來自助品嘗。



所謂智能消費，即依托於5G通信、人工智能、大數據、雲計算等現代科技，讓消費對象和場景更為智能化，消費過程和手段也更為智能化，消費者獲得更便捷、更友好的消費體驗。



2020年3月，多部門聯合印發《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，提出加快構建“智能＋”消費生態體系。近年來，越來越多的智能產品和服務進入大眾消費領域，彰顯出廣闊的發展空間。



智能家電讓居家生活更美好。前不久，陝西西安市雁塔區居民張奐雅來到南大明宮家電商場，為裝修的新房子添置家電設備。多番比較後，她相中了方太集成烹飪中心這款廚電新品。“這套高端全場景產品可以根據消費者不同身高、不同習慣，以及不同烹飪方式，智能定制操作高度。吸油煙機、燃氣灶、洗碗機、冰箱、消毒櫃等均能夠實現智慧協同，體驗很棒。”張奐雅說。

