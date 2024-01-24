美聯航：這可能是壓死波音的最後一根稻草

中評社北京1月24日電／據觀察者網報導，波音737 MAX客機造成多起致命空難的陰影還未消散，近期包括一架737 MAX 9型客機在高空飛行途中艙門掉落等事件，又讓波音的負面新聞揮之不去，甚至也讓眾多航空業內人士感到頭疼。



據英國《金融時報》當地時間1月23日報導，作為波音的最大客戶之一，美國聯合航空公司（美聯航）首席執行官斯科特·柯比（Scott Kirby）當天就施壓警告稱，737 MAX 9型客機的停飛可能是“壓死波音的最後一根稻草”，他對波音持續存在的問題感到失望，正重新考慮737 MAX 10型客機的大訂單，呼籲波音要“採取實際行動”。



正值多事之秋，路透社援引知情人士披露，波音公司首席執行官戴維·卡爾霍恩（Dave Calhoun）將在本周前往美國國會，同多名參議員會面，並回答有關737 Max 9型客機停飛的問題。在美國國會，有越來越多的議員都對波音公司提出了質疑。



當地時間1月9日，卡爾霍恩針對日前新一輪停飛風波表示，該公司需要“承認錯誤”，並與監管機構合作以確保這種情況“永遠不會再次發生”。1月10日，他在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時又承認，艙門掉落事故是飛機製造和質量管控環節中的“可怕失誤”，“這是錯誤的，絕不應該發生。”



據報導，美聯航首席執行官柯比當天在接受CNBC採訪時表示：“我對波音在製造方面持續面臨不斷發生的挑戰感到失望，這並不是什麼新鮮事。他們需要採取行動……這需要真正的行動。”



當地時間1月5日晚上，美國阿拉斯加航空公司一架飛機在起飛後不久發現飛機側方爆開一個洞，被迫掉頭緊急降落。此後，美國聯邦航空管理局（FAA）下令暫時停飛超170多架由美國航司運營或在美國境內運營的波音737MAX9型客機，以對該機型進行安全檢查，直到該機構確認相關客機處於安全狀態。這其中，美聯航被迫停飛了79架737 Max 9型客機。



柯比表示，此次停飛也意味著，美聯航正重新考慮更新款、更大型的737MAX10型客機的大訂單，該機型事實上在生產方面已經落後多年時間，尚未獲得監管機構的認證。



柯比說：“我認為737Max9的停飛可能是壓垮我們（指波音飛機訂單）的最後一根稻草。我們至少會制定一個不包括737MAX10的機隊計劃。”美聯航原本已經同意了一份價值數十億美元的訂單，訂購277架737 MAX 10型客機，另外還有200架可選擇性購買。