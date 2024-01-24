﻿新品種蘭花上市　花農料銷量升5%

有商場舉辦“新春花展會”，展示各款蘭花。（大公報） 中評社香港1月24日電／新春將至，市民開始添置年花。在旺角花墟，不少市民到來選購蘭花、水仙、年桔等年花準備迎接新春。香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春預計，一般家庭花費800至1000元買年花布置家居，價格浮動不大。



大公報報導，有花商表示，蘭花、年桔屬熱門選項，今年供應充足，價格輕微上調，有花商則預料銷情較去年增長5%；亦有花商用AI控制大棚溫度，提高兩至三成收成率。



“我要兩盆蝴蝶蘭。”距離農曆新年還有約半個月，但旺角花墟已經“年味”漸濃，大公報記者昨日沿著花墟道一路走去，蝴蝶蘭、富貴竹、四季桔、富貴子等年花的氣味飄滿一路，五彩斑斕的花海里，有市民在仔細挑選水仙頭，盼著開花時家中香氣滿盈；亦有市民推著嬰兒車，帶自己的新生兒提前感受年味。



年輕人愛好“多肉”盆栽



一間花店的負責人張小姐告訴記者，“年桔、蘭花對於一些家庭來說，是每年必備的年花主角，現在已有好多人預訂。”她說除了富貴子、富貴竹、年桔、蘭花等常見的賀年盆栽，亦留意到有年輕人選購“多肉”等小型盆栽，進行裝點過“新”年。她表示，今年年花價格與去年相若，年桔、蘭花等熱門選項有價格輕微上升。她預計靠近年關，會有更多客人光顧，對銷情感到樂觀。



“蘭花大王”、千葉園始創人楊小龍表示，“今年農曆新年較遲，會有更多時間鋪陳過年氛圍，對花農是喜訊。”他表示，近年見到不少港人一次過入手3至5株蘭花拼成一盆，因此今年會增加蘭花盆栽的供應，預計今年銷情會較去年增長5%，有信心在商場花展將約4000盆蘭花全部賣出。



本地栽種蘭花 品種更豐富



千葉園總經理楊尹俊表示，種植大棚引入AI控制溫室花場濕度和氣溫，有助保證蘭花質素，今年收成率升到七至八成，得益於AI，本地種植蘭花可嘗試更多新品種。他表示，目前已培植多款迷你蘭花品種，定價相宜，目前亦接獲多張訂單，對今年整體銷情樂觀。



香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春預計，疫情後首個新春，港人傾向留港消費，與家人團聚。農曆新年是傳統節日，購買年花的習俗依舊，而近年不少年輕家庭亦傾向購買容易打理的小盆栽植物，他預計一般家庭將花費800元至1000元購買年花布置家居，其中蘭花將最受歡迎。



本港去年天氣變化頗大，極端天氣頻現，賴榮春說，現時花農多在大棚種植，受天氣影響不大，但受運輸成本等因素影響，料花價較去年貴一成。



第18屆新春花展會“百龍賀歲”由昨日起至年三十，一連22日在將軍澳東港城舉行。本年將推出共18款本地及海外蘭花，屬歷年最多，24日亦開放搶購8元的開運蘭花。