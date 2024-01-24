網評：為娃拉票，家長別太上頭

中評社北京1月24日電／來源：廣州日報 作者：劉碩

微信朋友圈裡的萌娃選秀、少兒藝術大賽等投票鏈接，拉票背後，不光有引流圈粉的各類機構，還有可能是挖空心思瘋狂斂財的詐騙團夥。（1月23日央廣網）



“請幫我家寶貝投上一票”“今天是最後一天，勝敗在此一舉”……打開朋友圈，不時有寶爸寶媽轉發類似的投票鏈接，為自家孩子拉票求贊。從過往經驗看，這些投票鏈接中的少兒活動範圍從繪畫、主持人到模特、表演，內容形式可謂是豐富多彩。為了能幫孩子取得靠前名次，不少家長在朋友圈刷屏拉票求贊，甚至在投票小程序上充錢助力。



這些比賽結果能有多大含金量，恐怕還要打個問號。從活動內容來看，這些項目大多是地方培訓機構的自發行為，比賽結果與網絡投票的名次相關聯，不僅沒有權威機構背書，在評選規則上也沒有什麼專業性可言。可以說，就算孩子得到了不錯的名次，其得獎效果恐怕與幼兒園的小紅花沒什麼太大區別，無非給孩子添一點自信，博娃一笑罷了。



對於一些含金量不高，甚至有點娛樂屬性的投票，家長為何如此上頭，甚至付費投票、掉入斂財團夥的陷阱？一方面，是家長的一片愛子之心。為人父母者，總希望能夠盡己所能，最大限度滿足孩子的需求。於是，為了不讓孩子失望，家長們只能一邊發動關係網，一邊使出“鈔能力”，為娃買單。另一方面，也是家長的虛榮心作祟。部分家長為了避免孩子“落後一步”，還加入“雞娃”隊伍，對孩子的素質、學業兩手抓。這些斂財團夥正是深諳家長心理，才能精心布局、精準收網。



如今，市場上兒童興趣班已經從舞蹈、樂器等常規賽道拓展到編程、冰雪運動等領域，朋友圈拉票活動仍不少見。對此，除了家長要保持冷靜、理性看待外，相關部門也應加強付費投票、充錢刷票等小程序的審核管理，及時下架違規內容，莫讓家長成為詐騙團夥斂財收割的對象。



