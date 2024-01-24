美认为越南非市場經濟國家 不利於雙邊關係

中評社北京1月24日電／據財聯社報導，越南駐美國大使阮國勇周二敦促美國政府停止給越南貼上“非市場經濟國家”的標簽，並警告稱，若繼續對越南商品徵收懲罰性關稅，將不利於兩國日益密切的雙邊關係。



去年，美國商務部曾表示正在審查越南的非市場經濟地位。越南方面認為，鑒於近年來的經濟改革，越南應該從這一名單中除名。



越南總理範明正去年9月在會見美國商務部長雷蒙多時表示，為了有效展開越美全面戰略夥伴關係框架，其建議美國商務部早日承認越南的市場經濟地位，繼續關注促進雙邊經貿合作，鼓勵美國高科技企業在越南運營投資，加強代表團互訪和經驗交換。



雷蒙多當時回應稱，將促進美國早日承認越南市場經濟地位，協調展開越美聯合聲明中所達成一致的各項內容，繼續推進兩國合作深入務實有效發展。



隨後，美國在去年10月24日啟動了對越南的審查。根據美國法律，這一審查必須在270天內完成——即今年7月中旬左右。



目前，全球總計有12個國家被美國扣上了“非市場經濟”的帽子，其中包括俄羅斯和中國。這一認定使得美國商務部可以用第三國的市場價或出口價，來確定這些國家商品的所謂“公平市場價值”，並對它們實施反傾銷關稅。



阮國勇本周在華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心發表講話時稱，當然，我們希望越南從美國的非市場經濟國家名單中除名。“你能想象嗎，我們所做的一切，我們一直在努力的一切，再看看我們兩國之間的關係，越南仍是這12個國家之一......這是可以接受的嗎？”



阮國勇表示，“這是不可接受的。所以我認為，如果美國商務部拒絕了這一請求，將對兩國非常非常不利。”