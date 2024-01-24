賴士葆析民眾黨投票四可能　助綠完全執政？

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月24日電（記者 楊騰凱）第十一屆“立法委員”2月1日報到就職，台灣民眾黨8席“立委”在正副院長選舉動向是關鍵。中國國民黨“立委”賴士葆分析，民進黨游錫堃只要當上“立法院長”，就代表民進黨對五院有完整掌控，等於民眾黨幫助民進黨完成全面執政。如果發生這種狀況，背後可能代表綠白有一連串交易。



賴士葆分析，民眾黨有幾個選擇，第一個是8票都給民進黨，第二個是8票都給國民黨，但這兩個情況他看起來都不太可能，第三種情況是民眾黨全部投給自己，那就會保障國民黨韓江配出線，第四個情況是上午院長投給游錫堃，下午副院長投給江啟臣，或是上午投給韓國瑜，下午投給民進黨人選，這幾種可能都有。



國民黨推出新科“立委”韓國瑜、江啟臣參選“立法院”正副院長。



第十一屆“立委”，總席次113席之中，國民黨52席，加上無黨友軍高金素梅、陳超明2席，泛藍共有54席的實力，民進黨51席，台灣民眾黨8席。如果民眾黨推自己的正副院長人選，並投給自己人，那等於間接保送國民黨人選。



外傳身為關鍵少數的民眾黨8席可能採分裂投票策略，支持民進黨“立委”游錫堃擔任院長，副院長則票投國民黨江啟臣。



賴士葆今日登記參選國民黨“立法院”黨團總召，並接受媒體聯訪。