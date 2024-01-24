抖音一面倒挺柯？黃國昌：民進黨自己不用

民眾黨“立法院”黨團24日召開“選務制度改革 勢在必行”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月24日電（記者 鄭羿菲）台灣人工智慧實驗室日前公布研究報告，指TikTok（抖音國際版）一面倒挺台灣民眾黨主席柯文哲。民眾黨“立委”當選人黃國昌24日反問，這能稱研究報告嗎？最簡單的是，民進黨、賴清德沒在用TikTok，這種荒謬報告完全經不起任何檢驗，就當成側翼粉專發文就好，膚淺的說法只會讓台灣民主淺碟化。



2024大選後，民進黨將年輕選票流失檢討矛頭指向TikTok（抖音國際版），台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）日前公布研究報告，指TikTok在選戰期間，資訊操弄有明確政黨傾向，壓倒性支持民眾黨主席柯文哲，不僅網路聲量集中，發文為藍綠政黨候選人4倍，且76%論述多為正面。



台灣民眾黨“立法院”黨團24日召開“選務制度改革 勢在必行”記者會，民眾黨不分區準“立委”黃國昌、黃珊珊、陳昭姿等人出席。



黃國昌表示，TikTok本就是以年輕人為主流使用，絕大多數的年輕人都支持柯文哲，所以研究的結論是抖音支持柯？這種荒謬報告根本完全經不起任何檢驗，就當成側翼粉專的發文就好了，沒必要這麼認真的予以對待。



黃國昌說，事實上，TikTok也與“中選會”、“警政署”有建立專門內容通報管道，只要“中選會”、“警政署”發現可能違法的內容，就可以直接向抖音反應，這難道要解讀成是民進黨政府跟TikTok攜手合作嗎？在判斷這些資訊，與進一步針對問題實質訊息進行討論時，若按照膚淺的說法，只會讓台灣民主越來越淺碟化。