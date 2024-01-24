盧秀燕邀AIT官員一起拜年　雙語新年快樂

盧秀燕與AIT人員向大家拜年。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月24日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天主持“新春揮毫贈春聯”活動，首度邀請美國在台協會（AIT）代表出席，盧秀燕歡迎美國友人體驗傳統中華文化，除了執筆寫春聯，並發送紅包，與AIT人士一同向大家拜年，除了齊呼“Happy New Year”盧也特別強調“拜年要講中文”，帶著美國人說出“新年快樂”，氣氛歡快。



台中市政府秘書處24日上午在市府大廳舉辦“迎新揮毫贈春聯”活動，盧秀燕親自主持並公布今年市府發贈的“福運昌龍”及“龍賺大錢”兩款春聯，還有創意龍年小紅包，裡頭包有新台幣10元硬幣，送給市民朋友過好年，現場吸引大批民眾排隊領取，活動中並安排多位書法老師現場揮毫，替民眾手寫春聯，瀰漫濃厚的年節氣氛。



盧秀燕並帶領市府團隊主管及外賓一同執筆寫下“幸福台中龍行大運”，今年首度邀請 AIT官員同樂，由AIT區域及華語研究學校校長Carolyn Clark帶領學員體驗華人春節氣氛。



盧秀燕說，今年開筆嘉賓，有幾位AIT友人參與，台中市府秉持國際一家親的精神，歡迎美國友人到訪，其中Carolyn Clark校長在台灣長住，中文很流利，歡迎更多海外友人來台交流，學習中文，這幾年台中市政府跟AIT的互動非常好，感謝美方長期支持台灣、支持台中。