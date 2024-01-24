黃國昌：NCC陳耀祥若有羞恥心現在就該辭職

民眾黨第十一屆不分區“立委”當選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月24日電（記者 鄭羿菲）通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥23日表達，將不再續任NCC主委，7月將回台北大學任教。台灣民眾黨“立委”當選人黃國昌24日表示，陳耀祥諸多爭議與不適任的言行歷歷在目，現在表達不續任，只是在被民進黨斷尾前，自己幫自己搭的下台階，若陳耀祥還有基本的擔當與羞恥，現在就應該辭職了。



台灣民眾黨“立法院”黨團24日召開“選務制度改革 勢在必行”記者會，民眾黨第十一屆不分區“立委”當選人黃國昌、黃珊珊、陳昭姿等人出席。



媒體問及，柯辦發言人陳智菡日前表達，在“立法院”三黨不過半的過程中，很多東西需要溝通，不只是“立法院長”，包括“行政院長”的任命需要經溝通協調和多數民意認可，政務才能有效推展。若“行政院長”沒經過多數同意，很可能會被倒閣。



黃珊珊回應，倒閣權是“憲法”裡賦予“國會”的權限，目的是希望行政權跟立法權能互相制衡，而不是拿來互相毀滅。任何執政者應該來與“立法院”各黨團良善溝通，如果衝突擴大到倒閣的話，就表示這個執政者完全不尊重相關的民意。這個制衡權力本來就存在，不是拿來互相毀滅，而是逼行政與立法互相尊重。