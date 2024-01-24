吐瓦魯財長：26日選後將重新檢視與台關係

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）2022年9月訪台，蔡英文會見。（照：“總統府”資料照） 中評社台北1月24日電／台灣“友邦”、太平洋島國吐瓦魯將於26日舉行大選，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）向路透社表示，吐瓦魯預計在大選後重新審視與台灣的外交關係，並補充說該國選民希望國際社會在氣候變遷和發展方面提供更多財政支持。



台灣目前在全球僅剩12個邦交國。《彭博社》日前報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）23日在坎培拉的一場記者會上表示，吐瓦魯是“主權獨立國家”，其外交政策是該國主權事務，無論吐瓦魯最後決定承認台灣或轉向中國，“都不是我們能干預的”。



根據路透社報導，人口約1萬1200人的環礁國家吐瓦魯將於26日舉行全國選舉。吐瓦魯沒有政黨，全國有8個選區，選民要在每個選區選出兩位議員。鑒於潘恩紐是努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區唯二候選人之一，因此篤定會在新國會中取得一席。



潘恩紐表示，吐瓦魯與台灣的關係，還有和澳洲達成的安全與移民協議，引起議員們關注，“需要在新國會中進行辯論與重新審視”。



他在給路透社的聲明中說：“台灣與中國問題依然是每個政府可商榷的議題，特別是在大選之後。毫無疑問的，這個議題將再次成為選舉後討論的焦點，新政府需要對此採取立場。”



潘恩紐過去曾任諾魯的經濟顧問，他今天的發言是首次有吐瓦魯議員表示該國可能放棄與台自1979年以來的外交關係，轉向支持北京。



他說：“這取決於哪個夥伴國家能夠回應並支持實現吐瓦魯的發展優先要務和期望。”



吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）於選前看守期間並未回應路透社置評要求。