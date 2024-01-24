天和核心艙發射入軌1000天

中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，今天是天和核心艙發射入軌1000天。天和核心艙是中國空間站發射的首個艙段，於2021年4月29日在文昌航天發射場用長征五號B遙二運載火箭發射升空。



天和核心艙飛行任務是我國空間站建造任務的開局之戰、奠基之戰，任務成功為空間站在軌建造奠定了堅實基礎。



發射入軌1000天



天和核心艙有何作用？



今天是天和核心艙發射入軌1000天。天和核心艙是中國空間站發射的首個艙段，於2021年4月29日在文昌航天發射場用長征五號B遙二運載火箭發射升空。



天和核心艙飛行任務是我國空間站建造任務的開局之戰、奠基之戰，任務成功為空間站在軌建造奠定了堅實基礎。



天和核心艙起飛質量22.5噸，由節點艙、小柱段、大柱段、後端通道及資源艙組成，艙內安裝3個科學實驗機櫃和1個應用任務公用支持機櫃，艙外預留載荷掛點，配置了大機械臂。配備3個對接口和2個停泊口。天和核心艙統一控制和管理空間站組合體，統一保障載人環境，具備支持交會對接、乘組長期駐留、航天員出艙等能力，支持開展空間科學實驗。



空間站基本構型包括天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙三個艙段，通過在軌組裝構成“T”型構型，三艙建造完成後在軌設計壽命不小於10年，還可通過維修、維護延長使用壽命。

