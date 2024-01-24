藍委提不在籍投票法版本　200萬選民受惠

藍委正式提案立法“不在籍投票法”！保障人民選舉權記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”王鴻薇、陳玉珍、賴士葆與“立委”當選人廖偉翔24日聯合召開記者會，共同宣布提案“《不在籍投票法》”，若成功通過立法，約200萬未居住於戶籍地的選民，可望不必返鄉即可投票。



王鴻薇等人的《不在籍投票法》草案版本，適用對象也包括旅居海外、大陸選民，至於要採通訊投票或電子投票，細節將再討論。



王鴻薇、陳玉珍、賴士葆、廖偉翔今日共同召開“藍委正式提案立法《不在籍投票法》！保障人民選舉權”記者會，地點位於“立法院”國民黨團辦公室。



王鴻薇表示，根據“主計總處”2021年人口普查公告資訊，全台異地工作人口以及在外地求學學生，總計符合不在籍投票資格的人口約在190萬人至200萬人之間。台灣目前尚未完成不在籍投票的立法，行政機關怠惰傷害眾多人民投票權，這個問題早該解決。



陳玉珍指出，2024大選期間，在台北松山機場欲搭疏運軍機返回金門投票的民眾，就因為軍機臨時取消導致無法返鄉，不少早早來排隊的民眾都相當氣憤，在機場破口大罵。金門投票率衹有36%，大概是台灣本島的一半，這些鄉親的投票權無法行使的元兇，就是因為政府沒有配套，沒有積極保障離島人的權利。



賴士葆說，其實3年前，“行政院”通過“中選會”擬具的公民投票《不在籍投票法》草案，而且當時“內政部”以及時任“行政院長”的蘇貞昌都贊同這樣的政策，這表示台灣選舉事務技術已發展成熟，全面不在籍投票，根本就是政府要不要做而已，朝野都應該放下政治考量，完善民主制度運行。



廖偉翔補充，其實不在籍投票已是世界趨勢，包括澳洲、丹麥、加拿大、芬蘭、德國、以色列、意大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、瑞典、瑞士、英國、美國、韓國等都有。台灣到現在才要採行不在籍投票已落後其他先進國家已久，應該趕快跟上世界趨勢，票票等值不能只是口號。