新一批全國民族團結進步示範區示範單位公布

中評社北京1月24日電／據新華社報導，國家民委23日公布河北省承德市、中國人民抗日戰爭紀念館等248個地方和單位為第十一批全國民族團結進步示範區示範單位，並為16個示範區示範單位代表授牌。



記者從當日舉行的全國民委主任會議上獲悉，2023年，國家民委以鑄牢中華民族共同體意識為根本方向，制定實施民族團結進步創建新指標體系，選樹的新一批示範典型覆蓋鄉鎮、街道、學校、機關、企業、社區等，為各地做好鑄牢中華民族共同體意識工作樹立了標杆。



一年來，國家民委組織編纂首部《中華民族交往交流交融史》《中華民族共同體概論》；打造首個鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展、中華民族共同體體驗館；聯合開展“民營企業進邊疆”行動，推動形成經濟社會發展和民族團結進步創建“組合拳”。



會議部署了2024年重點工作。針對構建科學完備的中華民族共同體理論體系，會議提出，著力構建中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系，科學揭示中華民族形成發展的道理、學理、哲理。



在構築中華民族共有精神家園方面，會議明確，高水平舉辦第十二屆全國少數民族傳統體育運動會，推出一批體現中華民族共同性的文藝精品、文創產品、文博展品，充分展現中華文化底蘊和中華文明突出特性。



在促進各民族交往交流交融方面，會議強調，大力拓展各民族廣泛交往交流交融的平台載體，通過建設各民族互嵌式社區等方式，創造各族群眾共居共學、共建共享、共事共樂的社會條件，增進中華民族大團結。



（來源：新華社）

