日本央行維持超寬鬆貨幣政策不變

中評社北京1月24日電／據新華社報導，日本央行23日結束貨幣政策會議後宣布，維持現行貨幣政策不變，繼續堅持2%的通脹控制目標，在不能充分確信目標達成前不會退出超寬鬆貨幣政策。



日本央行當天發表公告說，維持當前貨幣政策寬鬆力度，將短期利率維持在負0.1%水平，並通過購買長期國債，使長期利率維持在零左右。與此同時，繼續實施收益率曲線控制政策，長期利率控制目標上限繼續保持在1%。



日本央行當天發表的經濟與物價展望報告顯示，國內外經濟不確定性增加，日本經濟仍緩慢復甦。日本央行將2023財年（2023年4月至2024年3月）經濟增長預期由去年10月預測的2.0%下調至1.8%，並預計2024財年經濟增速為1.2%。



通脹方面，日本央行將2023財年通脹預期維持在2.8%，將2024財年通脹預期由2.8%下調至2.4%，並預計2025財年通脹水平將進一步放緩至1.8%。



截至去年12月，日本核心消費價格指數（CPI）已連續21個月超過日本央行2%的通脹控制目標。日本央行多次指出，此輪通脹為進口物價上漲引起的成本推動型通脹，並非需求拉動型。隨著國際能源價格回落，日本核心CPI漲幅已呈現下降勢頭。



日本央行行長植田和男當天表示，在不能充分確信達成2%的通脹控制目標前，日本央行不會退出現行超寬鬆貨幣政策。日本企業能否保持加薪勢頭、服務價格漲勢能否延續，關係到日本能否形成物價與工資交替上漲的良性循環，這是日本央行目前最為重視的考量因素。



（來源：新華社）



