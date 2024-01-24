民眾黨提六項開票瑕疵　齊轟陳建仁傲慢

民眾黨團召開“選務制度改革 勢在必行”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月24日電（記者 鄭羿菲）2024大選雖落幕，但不少民眾都錄下開票過程瑕疵影片上傳網路，引起輿論不滿，台灣民眾黨第十一屆不分區“立委”當選人黃珊珊24日也展示監票部隊提供的影片、照片，指出六項開票瑕疵。民眾黨第十一屆不分區“立委”當選人陳昭姿批評，民進黨面對提出質疑的民眾，竟不是先查證或檢討自我疏失，而是直接移送提出問題的人，這和獨裁政府有何不同？



民眾黨第十一屆不分區“立委”當選人黃國昌也點名“行政院長”陳建仁痛批，到底是什麼傲慢心態？



至於民眾黨、中國國民黨24日上午都召開記者會，並將“不在籍投票”列為“立法院”新會期優先法案，成為外界關注會否成“藍白合”第一個法案？黃國昌說，福國利民的法案大家一起推動，本來就可以期待。



台灣民眾黨“立法院”黨團24日召開“選務制度改革 勢在必行”記者會，民眾黨第十一屆不分區“立委”當選人黃國昌、黃珊珊、陳昭姿等人出席。



黃珊珊在記者會上播放民眾黨監票部隊拍攝的開票影片、照片，提出六項開票瑕疵，包括：一、領票數與總得票數不符。二、未按規定開票前公佈領票數。三、先整票再唱票，未依規定逐張唱票。四、投開票報告表填寫疏漏或記載不實。五、開票可錄影，未違規卻遭選務人員制止並試圖驅逐。六、票匭底部無封條。



黃珊珊表示，今天記者會的目的，第一是向全台選務人員致敬，第二是既然有爭議，修正不要再發生，如果投開票所SOP沒被遵守，令民眾有疑慮，恐造成選務公信力的減損。民眾黨監票部隊大約有1萬多人，在開票當下反映一些狀況，有爭議的部分也都會正式函文“中選會”檢舉，重點是希望改善選制，下次選舉不要再發生狀況，讓選務人員免於承擔巨大壓力，也能按照SOP安心工作，讓選務盡善盡美。

