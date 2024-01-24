向民眾黨釋善意　韓國瑜表態挺“國會”改革

韓國瑜。（中評社 資料照) 中評社台北1月24日電／備受關注的“立法院”正副院長選舉預計在2月1日舉行，中國國民黨可望今天召開的中常會，正式宣佈由第十一屆“立委”當選人韓國瑜和江啟臣組“韓江配”角逐。針對台灣民眾黨日前拋出“國會”改革四大訴求，韓國瑜今在臉書發文表示，對於“國會”改革建言“樂於支持，共同合作修法”。



國民黨中常會今可望通過由韓國瑜搭檔“立委”江啟臣角逐下屆“立院”正副院長，藍白合搭檔參選的機會越來越低。不過，針對民眾提出“國會”聽證、主張“國會”調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用等四項“國會”改革訴求，韓國瑜今天透過臉書做出回應。



韓國瑜表示，這些日子，聽到許多對於“國會”改革的建言，都非常有道理，諸如建立“國會”聽證、主張“國會”調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用，有的人也提到正副院長選舉記名投票等等。有些主張及法案，在前幾屆的“立法院”就曾提出，可惜未被重視、沒有落實。每位委員所提出的改革意見，都很重要。



韓國瑜認為，新“國會”、新民意，必須展現強大的制衡力量，才能有效的監督執政。有改革才有進步。因此鼓勵也樂見委員踴躍提案，樂於支持，共同合作修法，再造完善的“國會”，落實公平正義。