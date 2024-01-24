多國代表積極評價中國貢獻

中評社北京1月24日電／據大公報報導，1月23日，中國在瑞士日內瓦參加聯合國人權理事會第四輪國別人權審議。120多個國家積極評價中國人權事業進展，充分肯定中國在促進和保護人權方面作出的不懈努力，讚賞中國踐行全過程人民民主，制定並實施國家人權行動計劃，修訂婦女權益保障法，不斷完善殘疾人社會保障和服務體系；認為中國人權發展道路符合中國國情、契合人民願望，為各國特別是發展中國家自主探索人權發展道路提供了全新選擇；希望中方繼續舉辦人權領域國際交流活動，推動各方凝聚共識，推動全球人權治理朝著更加公平公正合理包容的方向發展。



俄羅斯代表伊利亞.巴爾明表示，“幾十年來，北京在社會經濟發展領域取得了令人矚目的成就，使人民生活水平穩步提高，人權得到有效維護”。巴基斯坦代表表示，中國成功減少了8億貧困人口，並建立了全世界最大的教育和社會福利系統，成果驚人。



埃塞俄比亞和喀麥隆等非洲國家對中國在人權方面的努力給予了積極評價。布基納法索讚揚中國建立了一個健全的教育體系，布隆迪表示，中國改善了醫療保健的可及性。伊朗稱讚了中國的“國家級人權行動計劃”，玻利維亞讚揚了中國在反對砍伐森林、確保受教育機會所做的努力。



審議結束後，會場響起熱烈掌聲，許多國家代表向中國代表團表示祝賀。



（來源：大公報）