﻿澳洲取消“黃金簽證”　擬增加技術移民

中評社北京1月24日電／據大公報報導，據BBC報導：澳媒22日披露，澳洲政府已暫停接受被稱為澳洲版“黃金簽證”的“重大投資者簽證”等創新及投資移民項目的申請。澳洲內政部長奧尼爾稱，此舉是改變移民政策的舉措之一，目的是吸引更多技術人才。



此前，澳洲允許外國富豪通過“商業創新和投資移民計劃”（BIIP）申請“重大投資者簽證”，在澳洲投資超過500萬澳元（約2578萬港元）便可獲得為期5年的居留權，為後續申請永久居留權奠定基礎。該計劃原本旨在吸引更多外商投資，但根據格拉頓研究所2022年發布的報告，“黃金簽證”申請成功者多為年事已高、英語不佳人士，他們每人一生對澳洲經濟的貢獻僅為60萬澳元，不到澳洲公民平均水平的一半。該計劃的批評者稱，“黃金簽證”被“腐敗官員”利用。



英國、葡萄牙等國近年亦陸續取消或限制類似“黃金簽證”的制度，主要原因是“黃金簽證”持有者往往將資金投入房地產和金融市場，而不是對簽證發放國經濟更有利的生產領域。澳洲工黨去年12月推出新的移民政策，包括打擊濫用學生簽證現象、招攬更多技術移民等。澳洲政府計劃增加技術工人簽證配額，以取代“商業創新和投資移民計劃”。



（來源：大公報）