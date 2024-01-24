﻿王滬寧：著力做好港澳台海外統戰工作

中評社北京1月24日電／據新華社報導：全國統戰部長會議23日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，鞏固拓展主題教育成果，聚焦推進中國式現代化凝心聚力，發揮好統一戰線強大法寶作用。



王滬寧表示，黨的二十大以來，習近平總書記對做好新時代統戰工作、發展壯大新時代愛國統一戰線提出許多新觀點新論斷新要求。習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，是對馬克思主義統一戰線理論的創新發展，推動黨的統一戰線理論在堅持“兩個結合”中開辟了新境界。要把學習貫徹這一重要思想作為重要任務抓緊抓好，推動統戰工作更好緊貼大局、融入大局、服務大局。



把治疆治藏方略落實到位



王滬寧充分肯定過去一年統戰工作取得的成績。他表示，今年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，要以高度責任感和使命感做好統戰工作。要著力堅持好發展好完善好中國新型政黨制度，著力抓實鑄牢中華民族共同體意識工作，著力推進我國宗教中國化工作，著力把新時代黨的治疆方略、治藏方略落實到位，著力增強做黨外知識分子和新的社會階層人士工作本領，著力圍繞促進“兩個健康”做好民營經濟統戰工作，著力做好港澳台海外統戰工作和僑務工作。要把加強黨的全面領導特別是黨中央集中統一領導貫徹到統戰工作各領域各方面各環節，旗幟鮮明講政治，壓實統戰工作主體責任，加強統戰幹部隊伍和黨外代表人士隊伍建設，提高抓落實的能力。



中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰主持會議並作工作部署，表示要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨中央關於統戰工作各項決策部署，更加精準加強思想政治引領，更加有力破解重點難點問題，更加有效防範化解風險隱患，更加堅決推動落實統戰工作責任制，不斷發展壯大新時代愛國統一戰線，為以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興貢獻統戰力量。



（來源：大公報）