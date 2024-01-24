賴清德會見美台商業協會訪團　蕭美琴陪同

賴清德在府內會見美台商業協會訪問團，蕭美琴陪同。（照片：“總統府”提供） 中評社台北1月24日電（記者 黃筱筠）賴清德今天會見美台商業協會（U.S.－Taiwan Business Council， USTBC）訪問團強調，未來他將帶領新政府團隊堅定守護民主，並與其他理念相近夥伴合作，共同致力於維持台海和平與穩定的現狀。他也期盼“美台商業協會”持續支持台灣，共同深化台美經貿合作關係，攜手維護印太地區的和平與繁榮。



“副總統”當選人蕭美琴也出席這場會見，與會的還有美台商業協會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）、“外交部次長”謝武樵、“國家安全會議”副秘書長徐斯儉也在座。



賴清德致詞時首先歡迎柯拉克（Keith Krach）主席率領“美台商業協會”訪團再度來台。大家的來訪，充分展現美商對台灣市場的重視，以及積極深化與台灣企業合作關係的正面訊息。他要感謝“美台商業協會”成立以來，對台美經貿關係的堅定支持，也感謝柯拉克主席半年內2度訪台，並始終堅定支持提升台美關係。



賴清德感謝美國拜登政府上任至今，透過12度對台軍售及提供安全援助，履行對台灣安全的堅定承諾，未來他也會持續與其他理念相近夥伴合作，共同致力維持台海和平與穩定的現狀。



賴清德認為，民主自由與威權主義的競爭，不但牽動地緣政治的穩定，也衝擊全球產業供應鏈的重整。如今，民主自由不只是價值信仰，也是理念相近盟友應該共同捍衛的堡壘，更是安全可靠的國際供應鏈最重要的基礎。



賴清德強調，未來，他將致力與包括美國在內所有理念相近的民主國家，共同努力提升相互投資，為業者建構穩定、安全且可預測的經貿投資環境，也希望在“美台商業協會”的支持下，進一步提升台美關鍵產業供應鏈的韌性。



賴清德也感謝過去一年“美台商業協會”的倡議，以及美國政府與“國會”積極推動“美台快速雙重稅收減免法案”。期盼今年法案能夠順利完成立法，進一步深化台美投資及關鍵供應鏈的夥伴關係。

“副總統”指出，台灣在全球經濟上扮演關鍵角色，目前台美雙邊經貿合作項目，包括“台美21世紀貿易倡議”、“經濟繁榮夥伴對話”（EPPD）及“科技貿易暨投資合作架構”（TTIC）等，均與“印太經濟架構”（IPEF）所重視的議題相互呼應，非常希望這能成為台灣未來加入“印太經濟架構”的重要基礎。

