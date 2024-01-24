西班牙首相桑切斯會見阿爾巴尼亞總理拉馬

中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，當地時間23日下午，西班牙首相桑切斯在馬德里會見來訪的阿爾巴尼亞總理拉馬。



桑切斯表示，在西班牙擔任歐盟輪值主席國期間，阿爾巴尼亞加入歐盟的進程已經取得進展，並重申西班牙對於歐盟進一步擴大的承諾。雙方同時討論了西班牙和阿爾巴尼亞在旅遊、文化、教育等領域加強合作的事宜。



桑切斯和拉馬在會面期間一致同意加強兩國之間的雙邊關係。



（來源：央視新聞客戶端）