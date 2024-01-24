網評：誰心裡沒有一片“桃花源”

中評社北京1月24日電／來源：北京日報 作者：晁星

“做夢都沒夢見過，能夠上這個高光的時刻”……曾因在街頭彈奏鋼琴而走紅的深圳建築工人易群林，近日收到央視“春晚等著你”的邀請函，有機會前往現場觀看龍年春晚。



58歲的易群林從小就喜歡搗鼓樂器，除了鋼琴，口琴、二胡、電子琴也都會一些。幾十年來，那雙飽經滄桑的打工之手，洗過碗碟、裝過玩具、握過鐵鍬也和過水泥，手掌磨出不少老繭，卻從未磨掉他對音樂的熱愛。平時沒機會彈鋼琴，就吹吹口琴，熟悉熟悉譜子。從街頭彈鋼琴走紅，到走進深圳光明區文化藝術中心音樂廳演奏，再到收到央視邀請，正因篤定的熱愛與堅持，他才有機會發出光彩。



“左手是生活，右手是夢想”“柴米油鹽中亦有詩與遠方”，這樣的動人故事還有很多。外賣詩人王計兵在跑單間隙寫下4000多首詩歌，走紅後出了個人詩集成了作協會員，“趕時間的人”終於追上夢想；保潔員張旭對頤和園古建了如指掌，一段就萬壽山四大部洲古建的侃侃而談刷屏網絡，成就“最強掃地僧”的美名；以燒火棍為筆在墻上作畫的農村大娘，事跡上了央視，村裡、鎮上不少人前來學畫……一個個讓人看了就嘴角上揚的美好故事，生動演繹了熱愛、堅持、夢想的力量。這些普通勞動者，辛勤工作、認真生活，也在默默堅守著心中的“桃花源”。這樣的心態和狀態，足以讓人共情乃至羨慕。



努力奔跑、一路向陽，人生有了更豐富的色彩，也能獲得更大的發展機遇。這其中，看得見個體的奮鬥，也看得見時代的潮湧。放眼望去，“流動的中國”活力四射，新模式、新業態風起雲湧，從農民、工人、教師，到“碼農”、帶貨主播、創業老板，職業無論新舊，只要勇於追夢、勤於耕耘，都會收穫果實、贏得掌聲。“越努力越幸運”，只要有夢，就勇往直前。無數個體成就更好的自我，也會推動一個社會、一個時代“向上生長”。