網評：一個豆莢如何“兩頭甜”

中評社北京1月24日電／來源：人民日報 作者：常欽

大豆種植面積1.57億畝，增長2.2%，落實大豆玉米帶狀復合種植面積2000萬畝，重點縣大豆密度增加，每畝可增產30至50斤……2023年我國大豆油料擴種成果鞏固，播種面積穩中有增，大面積單產提升行動效果明顯，高油高產品種選育扎實起步，大豆產業發展取得積極進展，成為我國豐收畫卷中的一抹亮色。



大豆是植物蛋白、食用油脂和蛋白飼料的重要來源，在我國居民飲食消費和畜禽養殖中占有重要地位。近年來，我國大豆需求量持續攀升，但由於種植規模有限，產需缺口大，對外依存度較高，存在一些短板。在穩定糧食生產的前提下，持續提升大豆產能和自給率，意義重大。



面積是產量的基礎，要通過有力的政策引導，進一步挖掘擴種潛力。比如，2023年春播前，國家及時出台支持大豆生產10條政策措施，打出補貼、保險、收儲協同發力的政策“組合拳”，多措並舉穩定種豆收益，很好地調動了農民的積極性，有效穩住了大豆種植面積。又比如，我國大力推廣大豆玉米帶狀復合種植，在“玉米不減產”的前提下，還能“多收一季豆”，為耕地資源約束下提升大豆種植面積提供了新思路。下一步，要繼續抓好種植政策落實，挖掘新增種植面積潛力，探索輪作、間作等多樣化種植方式，想方設法穩住並適度擴大大豆種植面積。



我國耕地就那麼多，潛力就那麼大，但大豆單產仍有不小提升空間。堅持穩面積、增單產兩手發力，提質增產大有可為。2023年，農業農村部啟動糧油等主要作物大面積單產提升行動，重點在100個大豆主產縣整建制推進單產提升，從耕種管收、地種藥肥全環節找差距，探索綜合性解決方案。選育耐密品種，配套高性能的播種機，精準調控水肥，做好病蟲防控，中後期大面積實施“一噴多促”……良種良法配套，夯實了穩產增產的基礎。據測算，100個主產縣單產提升對總產增產的貢獻超70%。重點推廣的高油高產大豆品種，帶動大豆品質明顯提升、品種結構持續優化。



一個豆莢要“兩頭甜”，既要提質增產，也要暢銷增收。通過搭建產業交流、產品推介、產銷對接平台，引導大豆加工企業與主產區直接對接，可促進大豆順暢銷售。2023年的全國大豆產業博覽會上，260多家大豆特色優勢企業參展，集中展示大豆全產業鏈八大門類1400多種特色產品，現場交易金額92億元，還簽訂了27億元的大豆投資項目。搭建更多這樣的平台，才能讓大豆真正成為“金豆豆”。此外，還應鼓勵促進油脂加工企業等在主產區布局產能，通過訂單生產等方式多收多用國產大豆。加強系統謀劃，推動大豆加工向精深方向發展，方能持續延伸產業鏈、提升價值鏈，增加農民種植收益，引領我國大豆產業良性健康發展。

