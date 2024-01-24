波音安全事故頻發　折射美國製造業衰落

中評社北京1月24日電／據新華社報導，近期，波音多個型號飛機發生安全事故，737 MAX 9型客機在美國和世界多地被迫停飛檢查，暴露出波音公司諸多問題，也凸顯一些美國企業治理失能、監管部門失察、偏狹產業政策反噬等深層次問題，成為美國製造業走下神壇、走向衰落的典型案例。



事故頻發禍不單行



1月5日，美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機起飛後不久發生事故，機艙側面一處門塞（內嵌式應急門）脫落。調查人員檢查後發現，4個本應將門塞固定到位的螺栓缺失。事故發生後，美國聯邦航空管理局下令停飛由美國航空公司運營或在美國境內運營的波音737 MAX 9型客機，隨後全球多國監管機構和航空公司也宣布停飛該型號客機。



阿拉斯加航空公司的初步報告顯示，部分波音737 MAX 9型客機上可見一些鬆動部件。業內人士稱，發現問題的客機是在不同時間生產、交付的。因此，本次事故很難說是偶發，更像是一個嚴重的工廠產品質量控制問題。



禍不單行。1月13日，日本全日空一架波音737－800型客機的駕駛艙玻璃出現明顯裂痕。17日，美國國務卿布林肯從瑞士世界經濟論壇年會返回美國時，其乘坐的波音737客機在起飛前發生氧氣洩漏故障，不得不更換飛機。18日，美國阿特拉斯航空公司一架波音貨運飛機在邁阿密國際機場起飛後發動機出現故障，被迫緊急返航。



2018年10月和2019年3月，印度尼西亞獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司航班分別發生空難，總計346人遇難，失事飛機均為波音737 MAX 8型客機。波音737 MAX客機隨後在全球多個國家和地區遭停飛近兩年。



資本利益凌駕安全之上



波音公司的生產和製造亂象問題由來已久。

