建設以投資者為本的資本市場

中評社北京1月24日電／據新華社報導，中國證監會副主席王建軍24日接受媒體採訪。



問：近期股市出現波動，投資者對於資本市場“重融資輕投資”的爭論較多，請問您對此有何看法？



答：這段時間以來，資本市場震蕩走弱、波動加大，不少投資者深感憂慮，提出意見建議，我們認真傾聽，感同身受。我們深知，衹有廣大投資者有實實在在的獲得感，資本市場平穩健康發展才能有牢固的根基，從而真正實現穩市場、穩信心。



習近平總書記明確要求中國特色金融發展之路要堅持以人民為中心的價值取向。黨中央、國務院高度重視資本市場平穩健康發展。1月22日，國務院常務會議專門聽取了資本市場運行情況及工作考慮的匯報，作出一系列部署，證監會正在抓緊落實推進。



保護投資者特別是中小投資者的合法權益是證監會的法定職責，也是我們工作的重中之重，是監管工作政治性、人民性的直接體現。目前，我國股市有2.2億投資者，基金投資者更多，這是我國資本市場最大的市情，也是我們巨大的優勢。從歷史看，我國資本市場建立之初，廣大中小投資者就是最主要的參與者。可以說，沒有億萬中小投資者的積極參與，就沒有資本市場30多年的發展，他們是市場的功臣。保護好廣大投資者是我們巨大的責任。從現實看，股市已經成為居民配置資產的重要渠道，市場波動直接關係老百姓的“錢袋子”。相比機構投資者，個人投資者尤其是中小投資者，在信息、資金、工具運用等方面存在劣勢，更容易受到財務造假、欺詐發行、操縱市場等違法違規行為的侵害。這要求我們牢固樹立以投資者為本的理念，始終把保護投資者特別是中小投資者合法權益作為工作的重中之重。這些年，我們一直在努力，但落實中還有不到位的地方，距離大家的期待還有差距。



市場投資和融資是一體兩面。我們將更加突出以投資者為本，本就是根，根深才能木茂。衹有把投資者保護好了，市場繁榮發展才有根基。我們將把這一理念貫穿到市場制度設計、監管執法各方面全流程，加快完善投資者保護的制度機制，全力營造公開公平公正的市場秩序和法治環境，讓投資者切實感受到市場的公平正義。

