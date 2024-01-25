邱俊榮：台灣對大陸出口比重還會持續下修

中央大學經濟學系教授邱俊榮。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月25日電（記者 俞敦平）2024年是台灣政治與經濟的重要年份，不僅舉行了大選，也面臨了國際與兩岸的複雜變數。中央大學經濟學系教授邱俊榮24日參加中經院經濟展望論壇時接受記者訪問，並在會議中以“大選後台灣重要經貿議題及政策之前瞻與評析”進行報告，分析了選後台灣經濟的展望與挑戰。



針對兩岸的經濟局勢，邱俊榮判斷，選後一段時間內，包含ECFA在內的經貿協議不會有太大的動作，因為這牽涉到不只是經濟，還有兩岸的政治平衡。雙方都會非常小心地拿捏，不會因為特定的政治動作來影響整個經貿關係。但是，基本面的問題仍然存在，那就是中國大陸經濟的下行壓力仍然很大，衰退的情況是非常嚴重的。再加上，很多跟台灣競爭的產業，例如石化業，都有非常長足的發展，使得台灣在中國大陸市場的優勢減弱。因此，台灣對中國大陸的出口比重可能還是會持續下修。



中華經濟研究院24日上午於蔣碩傑國際會議廳召開“2024年經濟展望論壇”以“國際美中競逐 台灣新人新政”為主題進行討論。



邱俊榮認為，影響台灣經濟的主要變數還是在國際局勢的大方向，特別是台灣的出口成分仍然非常高，佔了GDP的六成多。然而，未來一年之內，全球的需求可能仍然低迷，因為高漲的物價壓縮了購買力，導致消費與投資的不振。這對台灣的出口業務不利，恐怕難以有太樂觀的預期。



邱俊榮建議，台灣應該利用這個機會，面對事實，盡快地在出口市場和產業結構上面都要有快腳步的調整，比較不會受到單一市場的牽制。特別是，台灣的出口到目前為止還是非常依賴製造業為主，而製造業的獲利程度不見得很好。台灣應該加快未來的產業調整的速度，不要太過度依賴硬體製造，而是要發展更多的軟體和智慧應用，轉變出口結構，提升附加價值。

