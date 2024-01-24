不接受以色列領導人拒絕“兩國方案”的言論

中評社北京1月24日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍23日在安理會巴以問題高級別會上發言，指出以色列領導人上周拒絕“兩國方案”、否認巴勒斯坦建國權的言論不可接受。



張軍說，“兩國方案”是實現巴以和平的唯一可行出路。中方對以色列領導人上周拒絕“兩國方案”、否認巴勒斯坦建國權的言論表示嚴重關切，有關言論不可接受。任何關於加沙地帶戰後安排的討論，如果背離“兩國方案”，都無異於在流沙之上蓋房子。中方呼籲加大外交努力，盡快召開國際和會，開啟有意義的多邊進程，重振“兩國方案”政治前景。巴勒斯坦獨立建國必須是不可逆的進程，中方支持作為這一進程的第一步，讓巴勒斯坦盡快成為聯合國正式會員國。當前形勢下，安理會有必要發出明確無誤的信號，重申“兩國方案”的唯一可行性和緊迫性。



張軍表示，必須將立即停火作為最優先目標。立即實現停火，這不是對特定一方的約束，而是對所有各方的要求，是拯救生命、解救人質、擴大人道援助、締造和平的基本前提。以色列應該立即改弦更張，停止對加沙地帶無差別的軍事攻擊和毀壞。國際社會所有各方應該把外交努力匯聚到推動立即停火上來。在推動停火的同時，也要全力防止加沙地帶局勢對紅海水域和更廣泛地區的外溢影響。中方呼籲所有各方保持克制，避免任何加劇緊張局勢的行為。



張軍指出，必須排除一切阻礙擴大人道援助。安理會第2712號、第2720號決議必須全面落實，以色列必須為此提供全面配合。安理會應隨時準備採取進一步行動，讓充足的人道物資安全、快速、暢通進入加沙。



（來源：新華網）