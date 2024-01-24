2023年央企實現營收39.8萬億元

中評社北京1月24日電／據新華社報導，國務院國資委24日發布的數據顯示，2023年我國中央企業運行恢復向好，經營效益保持穩定，全年實現營業收入39.8萬億元、利潤總額2.6萬億元、歸母淨利潤1.1萬億元，地方監管企業實現利潤總額1.9萬億元，實現了高質量的穩步增長。



“2023年，國務院國資委指導中央企業牢牢把握高質量發展這個首要任務，堅持效益效率相統一、突出價值創造，既要做大、更要做強做優。”國務院國資委副主任袁野在當日的國新辦發布會上表示，截至去年底，中央企業資產總額達到86.6萬億元，同比增長6.4%。



在運行效率方面，2023年，中央企業淨資產收益率為6.6%、股東回報保持較好水平，全員勞動生產率達到78.4萬元／人，營業現金比率為10.1%、全年逐月穩步提升。



2023年，中央企業有效投資大幅增長，累計完成固定資產投資（含房地產）5.09萬億元、同比增長11.4%，其中戰略性新興產業完成投資2.18萬億元、同比增長32.1%。目前，中央企業承擔建設的國家“十四五”規劃重大工程及其他重點項目合計超過1000項。



與此同時，國資央企持續完善重大經營風險早發現、早預警、早處置的長效機制，聚焦高風險業務領域開展專項檢查，不斷強化境外經營風險管控，牢牢守住安全發展底線。截至2023年底，中央企業整體資產負債率穩定在65%以內。



2023年，中央企業科技創新力度明顯加大，研發經費投入達到1.1萬億元，已連續兩年突破萬億元大關。



袁野表示，2024年國資央企將深入實施國有企業改革深化提升行動，著力提高中央企業創新能力和價值創造能力，深入推進國有經濟布局優化和結構調整，加快建設現代化產業體系，更好發揮科技創新、產業控制、安全支撐作用。



（來源：新華社）