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烏茲別克斯坦總統向人民英雄紀念碑敬獻花圈
http://www.CRNTT.com   2024-01-24 14:26:08


　　中評社北京1月24日電／據新華社報導，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫1月24日上午前往天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。
　　（來源：新華網）

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