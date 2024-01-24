中評社北京1月24日電／據科技日報報導，23日，記者從國家廣播電視總局獲悉，截至2023年底，經過4個多月的合力推進，治理電視“套娃”收費和操作複雜第一階段工作圓滿實現“開機看直播、收費包壓減50%、提升消費透明度”的目標。



“截至目前，全國實現開機看直播的有線電視用戶達到9249.5萬、IPTV用戶達到1.92億，基本實現具備升級條件的終端全覆蓋。有線電視和IPTV開機廣告全面取消，開機時長從治理前的最多118秒減少到不超過35秒。各類收費包大幅壓減50%以上，其中有線電視壓減72%，IPTV壓減79%，互聯網電視壓減55%，單個終端由治理前最高的86個收費包壓減到現在每個終端都不多於6個收費包。同時，對頁面、導航、收費、應用等方面進行了清晰化、醒目化、透明化升級，收費、免費內容都有顯著標識，明顯減少了用戶的‘套娃’感受。”中央宣傳部副部長，國家廣播電視總局黨組書記、局長曹淑敏表示。



治理工作有效促進了用戶回流、收視增長。2023年底，全國有線電視和IPTV繳費用戶數較9月份分別淨增78.47萬、429.13萬。收視率整體呈上升趨勢，直播頻道收視活躍度近4個月持續增長，累計漲幅約13.6%。中國消費者協會對治理工作開展了第三方評估。評估結果顯示，八成以上的消費者認為治理後免費內容更多、更好找，消費流程和內容更清晰；九成左右的消費者對電視操作複雜專項治理和深化客戶服務給予肯定和積極評價。



針對2024年治理工作重心，國家廣播電視總局明確了六項重點任務。一是逐步實現一個遙控器看電視。二是開展酒店電視操作複雜專項治理。三是優化強化互聯網電視播控管理。四是積極推進電視機機頂盒一體化。五是堅持重在治本，完善長效機制。六是發揮治理帶動效應，推動行業高質量發展。



（來源：科技日報）