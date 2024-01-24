新型鋰電池5分鐘內完成充電

中評社北京1月24日電／據科技日報報導，美國康奈爾大學科學家研製出一款新型鋰電池，可在5分鐘內完成充電，速度快於市場上其他同類電池，且歷經數千次充放電循環後仍能保持性能穩定，有望緩解電動車駕駛員的“里程焦慮”。相關論文發表於最新一期《焦耳》雜誌。



鋰離子電池是目前最受歡迎的為電動汽車和智能手機供電的方式之一。鋰電池重量輕、可靠且相對節能，但它們往往需要數小時才能完成充電，而且缺乏處理大電湧的能力。在最新研究中，科學家們確定了一種獨特的銦陽極材料，它可與鋰離子電池內的陰極材料有效配對。在此基礎上，他們製造出了一種能在5分鐘快速完成充電且緩慢放電的電池。



研究人員解釋說，為設計出最新電池，他們專注於電化學反應動力學，確定銦是一種極具潛力的快速充電材料。銦是軟金屬，主要用於製造觸摸屏顯示器和太陽能電池板的氧化銦錫塗層，也被用作低溫焊料中鉛的替代品。



新研究表明，銦作為電池陽極擁有兩個關鍵特性：極低的遷移能量勢壘，使離子能在固態中快速擴散；減少與陽極中離子的交換電流密度，減緩表面反應——這兩大特性結合，對於快速充電和長時間儲存電能至關重要。



此項創新的關鍵在於，使電池陽極處的金屬離子自由移動，找到正確的配置，然後才參與電荷存儲反應。如此一來，在每個充電周期，電極都處於穩定狀態，從而使新電池在數千個充放電周期保持穩定。



研究人員表示，這項技術與無線感應充電道路相結合，有望縮小電池的尺寸和成本，使電動交通成為司機更可行的選擇。但銦很重，他們希望借助人工智能工具，發掘更好的電池陽極。



（來源：科技日報）