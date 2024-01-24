實現8秒“無感通關”

中評社北京1月24日電／據科技日報報導，記者1月22日獲悉，成都海關日前在成都天府國際機場打造了“1＋1”智慧旅檢新場景，在全國海關率先採取入境手提、托運行李“雙預檢”模式，幫助旅客在8秒內“無感通關”。



“1＋1”智慧旅檢新場景的通關流程，包含入境的一體化智能通道、風險攔截通道，出境的一體化智能通道及行李一次過檢系統等。其中，在服務於旅客入境的“雙預檢”模式中，海關部門將機檢設備分別嵌入一體化智能通道和托運行李分揀線，使用成都海關自主研發應用的多功能一體化智能通道設備，幫助旅客在通過8.5米長的通道時，完成體溫監測、低溫探測等多項檢查，通關時效提升4倍以上。成都雙流國際機場海關副關長劉良說：“最大程度集成通關環節，可減少旅客排隊，讓旅客在通關過程中體驗到‘無感通關’。”



通過“1＋1”智慧旅檢新場景，成都天府國際機場還實現了“集中判圖、延時攔截”作業模式。旅客手提行李機檢圖像實時傳送至集中判圖室後，判圖異常的行李可在後端精準攔截，為機檢判圖留足作業時間。同時，場景中的“先期機檢＋智能審圖”作業模式，還可自動識別象牙、毒品等重點物品，並通過算法迭代升級，持續提高判圖精準度。



“去年，成都天府國際機場不僅國際航班量大幅增長，還經歷了成都大運會涉賽人員集中抵離、節假日出入境高峰等考驗。海關的智慧旅檢新場景建設，使我們的國際客運航班保障能力大幅提升，中外旅客對這種通關模式也給予認可。這對機場建設更加高效、便捷的國際航空樞紐具有重要意義。”四川省機場集團有限公司成都天府國際機場分公司航站區管理負責人崔磊說。



（來源：科技日報）