駐公安部紀檢監察組：多措並舉深化警示教育

中評社北京1月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，2023年，中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組堅持一體推進“三不腐”，立案38件、處分28人，獨立留置1人、聯合留置12人，同時充分利用案件資源，落實《關於加強新時代廉潔文化建設的意見》，多措並舉深化警示教育，推動築牢思想防線。



駐公安部紀檢監察組組長任愛榮帶頭講授廉政教育課、開展廉政談話，先後2次與公安部新提任局級領導幹部進行集體廉政談話，與7名重點敏感崗位“一把手”一對一進行任前廉政談話，為全組在編及借調幹部講授紀檢監察幹部隊伍教育整頓專題廉政教育課，通報典型案件，就強化忠誠、扛牢責任、務實擔當、恪守清廉等方面提出希望和要求。其他組領導、巡視員和聯繫室為新任地市公安局長政治培訓班以及鐵路公安、海關緝私、移民管理等系統的9個培訓班講授廉政教育課，重點結合培訓對象或所屬部門、系統典型違紀違法案件，宣講紀法、喚醒敬畏、督廉促廉。



為配合主題教育和教育整頓，公安部對警示教育展覽進行全面更新，會同公安部從全國公安機關征集典型案例300餘件，精選121件進行深入剖析、分類展示，涵蓋9類在公安機關較為突出的違紀違法問題，兼顧不同地域、不同警種、不同崗位、不同職級，既有正式民警也有輔警協警，進一步增強案例的典型性、針對性、教育性。2023年7月開展以來，已有綜合監督單位黨員幹部及來京參訓民警5000多人次參觀。



公安機關執法執勤任務重、“小遠散”單位多，不便於大量人員集中開展警示教育。駐公安部紀檢監察組將自辦的某局級幹部嚴重違紀違法案件攝制成警示教育片《貪欲不可縱》，制發綜合監督單位機關和各垂管系統，同時聯合各地駐公安廳（局）紀檢監察組，針對公安隊伍執法辦案、監所管理、被裝採購等領域的共性問題剖析典型案件，攝制了51集警示教育片。



駐公安部紀檢監察組積極推動將處分決定“一張紙”變成紀法教育“一堂課”，進一步規範宣布流程、會場布置、座次安排等細節，受處分人在處分決定宣布後簽署意見並作檢討發言，受處分人所在支部全體黨員和所在局級單位黨委班子成員均參會，黨委書記、支部書記分別對照檢視隊伍日常教育管理監督中的不足。紀檢監察組對以案促改提出要求，通過面對面宣布決定、面對面檢討反思、面對面剖析總結、面對面督促整改，切實強化警示震懾效果。2023年，結合處分決定宣布開展針對性警示教育27次，實現查處一個案件、警醒一批幹部、整改一類問題。

